ఇండియాలో కరోనా క్షీణత : 34,457 కొత్త కేసులు, 375 మరణాలు, కేసుల నమోదులో టాప్ 10 రాష్ట్రాలివే

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఇండియాలో 30 వేలు పైచిలుకు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే కాస్త కరోనా కేసులు, మరణాలు తగ్గుముఖం పట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది. తాజాగా 5.7 శాతం మేర కొత్త కేసులు తగ్గినట్లుగా సమాచారం. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 34,457 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 400 దిగువకు మరణాలు నమోదయ్యాయి.

English summary

There have been 34,457 new corona cases reported in India in the last 24 hours. Below 400 deaths have been reported in the last 24 hours. 375 people have lost their lives due to corona in the last 24 hours. This brings the total number of deaths to 4.33 lakh so far.