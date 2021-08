వణికిస్తున్న మహమ్మారి : 46,759 కొత్త కేసులు, 509 మరణాలు, కేసుల జోరుకు ఆ రాష్ట్రమే కారణం !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి మరోమారు వణికిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రోజువారీ కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితులు భారతదేశానికి ఆందోళనకరంగా తయారయ్యాయి. తాజాగా భారతదేశంలో రోజువారీ కోవిడ్ సంఖ్యలు నాలుగు శాతానికి పైగా పెరిగాయి . దేశంలో శనివారం 46,759 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 509 మరణాలు నమోదయ్యాయని ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కేరళలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో ఇప్పుడు భారతదేశానికి కొత్త భయం పట్టుకుంది.

కోవిషీల్డ్ రెండు డోసుల మధ్య గ్యాప్ తగ్గింపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్టీఏజీఐ చైర్మన్ డా. అరోరా

English summary

The corona epidemic seems to be plaguing India once again.There were 46,759 new cases and 509 deaths have been reported in the last 24 hours. With the rampant corona cases in Kerala, now a new fear has gripped India.