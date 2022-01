భారత్ లో కరోనా కల్లోలం: 90,928 తాజాకేసులు; తరుముకొస్తున్న ముప్పు.. తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

India

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడుతోంది. ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. ప్రమాదం పెను విపత్తును సృష్టించే దిశగా వెళుతోంది. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 90,928 తాజా కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి, ఇది నిన్న నమోదైన కేసులు 58,097 కేసుల కంటే 55 శాతం ఎక్కువ. ఇదిలా ఉంటే దేశంలో 2,630 ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు ఇప్పటి వరకు నమోదయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 797 కేసులు, ఢిల్లీలో 465 కేసులు ఉన్నాయి.

English summary

India recorded 90,928 latest Covid-19 cases in the last 24 hours, which is 55 per cent more than the 58,097 cases registered yesterday. There have been 2,630 Omicron variant cases reported so far in the country.