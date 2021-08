corona in India : మళ్ళీ పెరిగిన కేసులు .. తాజాగా 41,195 కొత్త కేసులు, 490మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. గత 24 గంటల్లోనూ రోజువారీ కరోనా కేసులు పెరగడం టెన్షన్ పెడుతోంది. గత 24 గంటల్లో 41,195 కొత్త కేసులు నమోదు చేసిన భారతదేశం అంతకు ముందు రోజుతో పోలిస్తే 7.4 శాతం కేసుల పెరుగుదల చూసింది. ప్రస్తుతం నమోదైన తాజా కేసులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కరోనా కేసుల సంఖ్య ఇప్పుడు 3.20 కోట్లుగా నమోదయింది. మొత్తం మరణాలు 4.29 లక్షలకు పెరిగాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

వణికిస్తున్న మార్ బర్గ్ వైరస్ : ఆ కేసుకు 150 కాంటాక్ట్స్ , ఎబోలా జాతి డెడ్లీ వైరస్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలెర్ట్

English summary

Concern over corona cases continues in India. The rise in daily corona cases over the past 24 hours has been causing tension. India, which registered 41,195 new cases in the last 24 hours, saw a 7.4 per cent increase in cases compared to the previous day. The number of corona cases across the country now stands at 3.20 crore, in addition to the latest cases currently registered. The government said the total death toll had risen to 4.29 lakh.