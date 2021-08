corona in India : మళ్ళీ భారీగా.. 38 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు, టాప్ 5 లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. నిత్యం కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. నిన్నటికి నిన్న 30 వేల కంటే తక్కువగా కరోనా కేసులు నమోదు కాగా, మళ్లీ ఈ రోజు భారతదేశం 38 వేల పైచిలుకు కేసులను నమోదు చేసింది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 38,353 తాజా కోవిడ్ కేసులను నివేదించింది. ఇది నిన్న నివేదించిన 28,204 కన్నా 36 శాతం ఎక్కువ. ఇదే సమయంలో దేశం 497 మరణాలను నివేదించింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,29,179 కి చేరుకుంది.

కరోనా థర్డ్ వేవ్ ; పిల్లలకు ప్రమాదం ఉండదు, ఆగస్ట్ చివరిలోనే ఆరంభం : మిచిగాన్ వర్సిటీ అధ్యయనం

English summary

It has reported 38,353 latest Covid cases in India in the last 24 hours. This is 36 per cent higher than the 28,204 reported yesterday. The country reported 497 deaths during the same period. This brings the total number of deaths recorded so far across the country to 4,29,179. In the last 24 hours, 21,119 cases were registered in the state of Kerala. The state of Kerala also reported 152 deaths. Maharashtra was next with 5,609 corona cases. The epidemic killed 137 people. It is followed by Tamil Nadu with 1,893 Covid cases, Andhra Pradesh with 1,461 cases and Karnataka with 1338 cases.