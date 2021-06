భారత్ లో కరోనా .. కేసుల ఊగిసలాట, డెల్టా ప్లస్ కొత్త ఆందోళన.. తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. ఒకపక్క కేసులు తగ్గుతున్నట్లు కనిపించినా, మరోపక్క డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ భయం ప్రజలను పట్టి పీడిస్తోంది. తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం గత 24 గంటల్లో భారత్‌లో 50,581 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో భారత్ లో మొత్తం కరోనా కేసుల మార్క్ మూడు కోట్లను దాటింది.

English summary

India reported 50,581 new coronavirus cases in the last 24 hours, according to data released by the Union Health Ministry. The active caseload has dropped to 6,43,194, lowest in 82 days. The national recovery rate has risen to 96.56 per cent. With 1,358 new deaths, the country’s death toll surged to 3.9 lakh.