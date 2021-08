corona in India : భారీగా క్షీణత .. తాజాగా 30 వేల దిగువకు కొత్త కేసులు, 373 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గత కొంత కాలంగా కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతున్నాయి. ఇక తాజాగా రోజువారీ కేసులు, మరణాలలో భారీగా క్షీణత కనిపించింది. రోజువారీ కేసులు 30 వేల దిగువకు చేరుకోగా, మరణాలు 400 దిగువకు పడిపోయాయి .ఇక తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 28,204 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో భారత దేశంలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం నమోదైన కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,19,98,158 కి చేరుకుంది.

English summary

In the last 24 hours, 28,204 new cases of corona were reported in India. This brings the total number of corona cases registered in India so far to 3,19,98,158. The daily death toll was 373. The total death toll, including the latest deaths, rose to 428,682. The number of active cases in the country continues to be 3,88,508. Monday saw a drop of 13,680 active cases in a single day. Meanwhile, 41,511 people have recovered due to corona in the last 24 hours, bringing the total number of recoveries to 3,11,80,968 so far.