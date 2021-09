భారత్ లో కరోనా : కొత్త కేసులలో కాస్త ఊరట ; అయినా కేరళతోనే టెన్షన్ , తాజా కేసులు ఎన్నంటే !!

India

దేశంలో కరోనా కేసులు విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. కాస్త హెచ్చుతగ్గులతో కరోనా కేసులు నిత్యం నమోదవుతున్నాయి. భారతదేశం గత 24 గంటల్లో 33,376 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులను నమోదు చేసింది. అంతేకాదు నిన్న ఒక్కరోజే 308 కరోనా మరణాలను నివేదించింది. కేసుల సంఖ్య గురువారం 34,973 నుండి స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఈ వ్యాధి బారిన పడిన క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 3.91 లక్షలకు పైగా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. క్రియాశీల కేసుల రేటు 1.18 శాతంగా నమోదయింది. గత 24 గంటల్లో 308 మంది మరణించగా, మొత్తం మరణించిన వారి సంఖ్య 4,42,317గా నమోదయింది. ఒక కేరళ రాష్ట్రంలో 177 మంది నిన్న కరోనా కారణంగా మరణించారు.

డెల్టా వేరియంట్ యమా డేంజర్ .. వ్యాక్సిన్ల నిరోధక శక్తి కంటే డెల్టా వేరియంట్ కు 8 రెట్లు అధిక శక్తి

