భారత్ లో మళ్ళీ భారీగా .. తాజాగా 34,403 కరోనా కేసులు, 320 మరణాలు, పండుగలపై కేంద్రం అలెర్ట్

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 34,403 తాజా కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి కంటే 12.5 శాతం ఎక్కువ. మహమ్మారి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కేసులు 3,33,47,325గా ఉన్నాయి. నిన్న ఒక్కరోజే కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 320 మరణించారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు దేశంలో 4.4 లక్షల మందికి పైగా కరోనా కారణంగా మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది.

The corona epidemic continues to spread in India. There have been 34,403 latest coronavirus cases reported in India in the last 24 hours. This is 12.5 per cent more than yesterday. The total number of cases registered since the outbreak is 3,33,47,325. Yesterday alone, 320 people died due to the corona epidemic. It is estimated that more than 4.4 lakh people in the country have died due to corona so far.