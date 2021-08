కేరళలో కరోనా విజృంభణ ; థర్డ్ వేవ్ సంకేతం.. నిపుణుల బృందం నివేదికతో భారత్ లో కొత్త ఆందోళన !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేరళ రాష్ట్రంలోకరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతుంది. విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులతో కేరళ రాష్ట్రం విలవిలలాడుతోంది. కేరళ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దేశంలో ఒకప్పుడు కరోనా కారణంగా తీవ్రంగా ప్రభావితమైన మహారాష్ట్ర వంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ కేరళలో క్రియాశీల కోవిడ్ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న తీరు టెన్షన్ పుట్టిస్తోంది .

తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్ళీ భారీగా .. భారత్ లో కరోనా ఆందోళన .. తాజా కేసుల స్థితి ఇదే !!

English summary

The Corona pandemic continues in the state of Kerala. In Kerala, the latest average weekly growth is over 17 per cent. The situation appears to be registering nearly 20,000 cases every day. The central government on Tuesday updated the results of a six-member central team that visited Kerala last week in the wake of a sharp rise in Covid-19 cases. There are over one lakh active cases in Kerala alone in the country. The team of experts sees the increase in cases in Kerala as a sign of a third wave.