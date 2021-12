వణికిస్తున్న కరోనా కేసులు: తాజాగా 16764 కొత్త కేసులు; 1,270 ఒమిక్రాన్ కేసులు.. థర్డ్ వేవ్ దిశగా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. నిన్న 13 వేల పైచిలుకు కేసులు నమోదు కాగా ఈ రోజు భారతదేశంలో 16,764 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. 16,764 కొత్త కోవిడ్ కేసులతో, భారతదేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 91,361కి పెరిగింది. గత 24 గంటల్లో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 220 మంది మరణించారు. పెరుగుతున్న కేసుల తీరు థర్డ్ వేవ్ దిశగా దేశం ప్రయాణం చేస్తుందన్న అనుమానం కలిగిస్తుంది. దేశం యొక్క ఒమిక్రాన్ కేసుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 1,270 కు చేరుకుంది. ఇక తాజాగా కరోనావైరస్ యొక్క కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ మొదటి కేసును బీహార్ రాష్ట్రం నివేదించింది.

English summary

Corona cases are plaguing India. Latest 16764 new corona cases; 1,270 omicron cases were reported. It is suspected that the increase in cases will continue towards the third wave