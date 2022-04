మళ్ళీ కరోనా ఆందోళన; పెరుగుతున్న యాక్టివ్ కేసులు; భారత్ లో తాజా పరిస్థితి ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గాయని భావిస్తున్న సమయంలో మళ్లీ కేసుల పెరుగుదల ఆందోళన కలిగిస్తుంది. భారతదేశం, ఏప్రిల్ 14న, 24 గంటల వ్యవధిలో యాక్టివ్ కేసులు 10,870 నుండి 11,058కి పెరగడంతో 80 రోజులలో మొదటిసారిగా యాక్టివ్ కోవిడ్-19 కేసులలో పెరుగుదల నమోదైంది. ఈ పరిణామాలు భారతదేశాన్ని అలర్ట్ అంటున్నాయి.

English summary

The rise in cases is again a cause for concern in India. on April 14, saw an increase in active cases for the first time in 80 days, with the number of active cases increasing from 10,870 to 11,058 . These developments are alerting India.