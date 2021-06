ముంచుకొస్తున్న ముప్పు : కరోనా థర్డ్ వేవ్ అనివార్యం, 6 నుండి 8 వారాలలోనే : ఎయిమ్స్ చీఫ్ గులేరియా

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో మరో ముప్పు ముంచుకొస్తోంది .కరోనా థర్డ్ వేవ్ "అనివార్యం" అని ఎయిమ్స్ చీఫ్ డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా షాకింగ్ విషయం వెల్లడించారు. రాబోయే ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల్లో కరోనా థర్డ్ వేవ్ దేశాన్ని తాకవచ్చని ఎయిమ్స్ చీఫ్ డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా చెప్పారు. కఠినమైన ఆంక్షల తర్వాత దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేసుల తగ్గుదలతో అన్‌లాక్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అయితే దేశం యొక్క ప్రధాన సవాలు భారీ జనాభాకు టీకాలు వేయడం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇండియాలో క్షీణిస్తున్న కరోనా కొత్త కేసులు, మరణాలు .. 7లక్షలకు యాక్టివ్ కేసులు

English summary

A third Covid wave in India is "inevitable", and it may hit the country in the next six to eight weeks, AIIMS chief Dr Randeep Guleria told. The gap between the new waves is shortening and it's "worrying", Dr Guleria said.