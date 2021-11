కంట్రోల్ లోకి వస్తున్న కరోనా; తగ్గుముఖం పడుతున్న క్రియాశీల కేసులు, తాజా కేసుల లెక్క ఇదే

India

భారత దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి అదుపులోకి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే కొత్త కేసుల్లో మాత్రం హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. బుధవారం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 11,903 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి, ఇది నిన్నటితో పోలిస్తే 14.2 శాతం ఎక్కువ. తాజా కేసులతో, భారతదేశంలో నమోదైన మొత్తం కేసుల సంఖ్య 3,43,08,140కి పెరిగింది.

గత 24 గంటల్లో దేశంలో 311 మరణాలు నమోదయ్యాయి. మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,59,191 కు పెరిగింది. గత 24 గంటల్లో, యాక్టివ్ కేసులు 2,567 తగ్గాయి, ఇది మొత్తం యాక్టివ్ కాసేలోడ్ సంఖ్య 1,51,209కి పెరిగింది. భారతదేశం యొక్క రికవరీ రేటు ఇప్పుడు 98.22 శాతంగా ఉంది. గత 24 గంటల్లో మొత్తం 14,159 మంది రోగులు కోలుకున్నారు, దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కోలుకున్న వారి సంఖ్య 3,36,97,740కి చేరుకుంది.

అత్యధిక కేసులు నమోదైన మొదటి ఐదు రాష్ట్రాలు కేరళలో 6,444 కేసులు, మహారాష్ట్రలో 1,078 కేసులు, తమిళనాడులో 973 కేసులు, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 862 కేసులు, మిజోరాంలో 638 కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

కొత్త కేసుల్లో 83.97 శాతం ఈ ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి నమోదవగా, కేరళలోనే 54.14 శాతం కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. కేరళలో అత్యధిక మరణాలు (187), మహారాష్ట్రలో 48 రోజువారీ మరణాలు నమోదయ్యాయి. భారతదేశం గత 24 గంటల్లో మొత్తం 41,16,230 డోస్‌లను అందించింది, దీనితో మొత్తం 1,07,29,66,315 డోస్‌లను అందించారు. గత 24 గంటల్లో మొత్తం 10,68,514 కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేశారు.

కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా సుదీర్ఘకాలం మూసివేసిన తర్వాత 22 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు విద్యార్థులందరికీ పాఠశాలలను తిరిగి తెరిచాయి. అయితే భారతదేశంలో 92% మంది ఉపాధ్యాయ సిబ్బందికి టీకాలు వేసినట్లు కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం తెలిపింది. కొత్త కరోనావైరస్ ఇన్ఫెక్షన్లలో రోజువారీ పెరుగుదల 26 రోజులుగా 20,000 కంటే తక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు వరుసగా 129 రోజులుగా రోజువారీ 50,000 కంటే తక్కువ కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. రోజువారీ సానుకూలత రేటు 1.11 శాతం గత 30 రోజులుగా 2 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. యాక్టివ్ కేసులు మొత్తం కేసుల్లో 1 శాతం కంటే తక్కువ, ప్రస్తుతం 0.44 శాతంగా ఉన్నాయి.1.18 శాతం ఉన్న వారంవారీ సానుకూలత రేటు గత 40 రోజులుగా 2 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది.

