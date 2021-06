Covaxin: ఎయిమ్స్ లో పిల్లలపై కోవ్యాక్సిన్ ప్రయోగాలు, కరోనా థర్డ్ వేవ్, ఫలితాలపైనే ఆశలు !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: కోవిడ్ థర్డ్ వేవ్ ప్రభావం పిల్లల మీద ఎక్కువగా చూపిస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరించిన సందర్బంలో పిల్లల మీద కోవ్యాక్సిన్ ప్రయోగం ప్రారంభం అయ్యింది. ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో 2 ఏళ్ల నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారికి భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ది చేసిన కోవ్యాక్సిన్ ను ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో పిల్లల మీద ప్రయోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బీహార్ లోని పాట్నాలోని ఎయిమ్స్ లో పిల్లల మీద కోవ్యాక్సిన్ ప్రయోగించారు. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో పిల్లలకు పరీక్షలు నిర్వహించిన తరువాత వారికి వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు.

English summary

Covaxin: Delhi AIIMS to begin conducting trials of Covaxin on children from today. The trial is to be conducted on 525 healthy volunteers. In the trial, the vaccine will be given by intramuscular route in two doses at day 0 and day 28. The screening of children for conducting trial of Covaxin has started.