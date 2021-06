Shock: మీ శవం ఎక్కడో ఉందో మీరే తెచ్చుకోండి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇది పరిస్థితి, షేమ్ షేమ్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: దేశంలో కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారి దెబ్బతో రోజూ కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. కోవిడ్ రోగుల పట్ల, కరోనా వ్యాధితో మరణించిన వ్యక్తుల అంత్యక్రియలు చెయ్యడంలో ప్రభుత్వ సిబ్బంది నిర్లక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవల ఉత్తర భారతదేశంలో కోవిడ్ వ్యాధితో చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను నదిలో విసిరేశారని విమర్శలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాధితో మరణించిన వారి మృతదేహాలు, అనారోగ్యంతో మరణించిన వారి మృతదేహాలను ఒకే రూమ్ లో మునిసిపాటీ చెత్తకుప్పలో చెత్త విసిరేసినట్లు విసిరేశారని వెలుగు చూడటం కలకం రేపింది. మార్చురీ రూమ్ లోకి బంధువులను పంపించిన సిబ్బంది మీ శవం ఎక్కడ ఉందో మీరే తెచ్చుకోండి అని చెప్పారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇది పరిస్థితి అంటూ మృతుల బంధువులు మండిపడుతున్నారు.

English summary

COVID-19: Shocking visuals have emerged from Theni K Vilakku Government Hospital in Tamil Nadu where bodies of Covid-19 victims were left piled up in a room and relatives were asked to enter the mortuary and collect the bodies of their family members.