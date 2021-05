Home Isolation: ఐటీ హబ్, హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంటే రెడ్ టేప్, రూల్స్, ఎవడికి వాడే కింగ్ !

National

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కరోనా వైరస్ అనుమానిత లక్షణాలతో హోమ్ ఐసోలేషన్ (క్వారంటైన్)లో ఉంటున్న రోగులకు ఇంతకాలం ఉన్న నియమాలలో మార్పులు చెయ్యాలని BBMP అధికారులు నిర్ణయించారు. కోవిడ్ లక్షణాలతో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్న రోగుల ఇళ్లకు ఇప్పుడు రెడ్ టేప్ చుట్టడమే కాకుండా ఆ పరిసర ప్రాంతాలను శానిటైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇంట్లో కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారని, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పరిసర ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇంతకాలం ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంటున్న వారు నియమాలు ఉల్లంఘించి రోడ్ల మీదకు వచ్చేస్తున్నారని ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం, బీబీఎంపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

English summary

Covid-19 Isolation: As part of its revision of home-isolation rules for asymptomatic and mildly symptomatic patients, the BBMP has revived its micro-containment and sanitisation methods.