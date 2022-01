భారత్ లో తగ్గుతున్న కోవిడ్ కేసులు- ధర్డ్ వేవ్ పీక్ దాటేశామా ? నిపుణులు ఏమంటున్నారు ?

India

oi-Syed Ahmed

భారత్ లో కోవిడ్ 19 కేసుల్లో గతంలో పోలిస్తే తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. కోవిడ్ ధర్డ్ వేవ్ ప్రభావం గతం కంటే ఇప్పుడు ప్రతీచోటా తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే ధర్డ్ వేవ్ పతాకస్దాయికి చేరినట్లేనా ఇంకా లేదా అనే దానిపై మాత్రం స్పష్టత లేదు. గతంలో వెలువడిన అంచనాల ప్రకారం కోవిడ్ ధర్డ్ వేవ్ ఈ నెలాఖరుకు పతాకస్దాయికి చేరొచ్చని తేలింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్దితి చూస్తుంటే ఇప్పుడే పతాకస్ధాయికి వచ్చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఓసారి చూద్దాం....

English summary

the experts believe that the covid 19 third wave peak is yet to come in india.