Criminal: ఆంటీతో సహజీవనం, చంపేసి తాళం వేసి ? రాత్రి భార్య, పిల్లలతో ?, క్రిమినల్ !

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్య, పిల్లలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నాడు. అదే సిటీలో ఓ మహిళ ఆమె కుమార్తెతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నది. భార్యతో కాపురం చేస్తున్న వ్యక్తి భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. వివాహం చేసుకోకుండానే ఇద్దరూ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సహజీవనం చేస్తున్నారు. తల్లి వేరే వ్యక్తితో సహజీవనం సాగిస్తోందని కూతురు తెలుసు. అయితే భర్త వేరే మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని అతని భార్యకు మాత్రం తెలీదు. సహజీవనం చేస్తున్న మహిళను పదునైన ఆయుధాలతో హత్య చేసిన ఆమె ప్రియుడు ఎస్కేప్ అయ్యాడు. ప్రియుడి చేతిలో ఆంటీ హత్యకు గురైయ్యిందని వెలుగు చూడటం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది. ఆంటీని హత్య చేసింది ఒక క్రిమినల్ అని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Delhi Police said Manpreet Singh, arrested for allegedly murdering his live-in partner has a wife and children and lived with them in the city's Paschim in Delhi.