బాలుడిని మింగేసిన మొసలి; గ్రామస్తులు ఏం చేశారంటే.. షాకింగ్ వీడియో!!

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని షియోపూర్‌లో పదేళ్ల బాలుడిని మొసలి మింగేసిన ఘటన స్థానికులను ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురి చేసింది. సోమవారం ఉదయం చంబల్ నదిలో స్నానం చేస్తుండగా బాలుడిపై ఒక్కసారిగా భారీ మొసలి దాడి చేసింది. మొసలి బాలుడిని నదిలోకి లాక్కెళ్లి మింగేసింది.

English summary

A boy was swallowed by a crocodile in the Chambal river of Madhya Pradesh. To save the boy, the villagers captured the crocodile and dragged it to the river bank. The officials came to know about this and released the crocodile in the river after pleasing the boy's parents