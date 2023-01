India

oi-Chekkilla Srinivas

బంగారం స్మగ్లర్లు చాలా తెలివి మీరిపోయారు. రకాలక పద్ధుతుల్లో బంగారాన్ని అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు. తాజాగా చాక్లెట్ పౌడర్ రూపంలో రవాణా చేస్తున్న బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు. తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో చాక్లెట్ పౌడర్ రూపంలో ఉన్న 211 గ్రాముల బంగారాన్ని కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ బంగారం విలువ దాదాపు రూ.21.55 లక్షలుగా ఉంటుందని అంచనా వేశారు.

English summary

Customs officials seized 211 grams of gold in the form of chocolate powder at the international airport in Tiruchirappalli, Tamil Nadu. The value of this gold is estimated to be around Rs.21.55 lakhs.