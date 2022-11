India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో సైబర్ నేరాలు గణనీయంగా పెరిగాయి .సైబర్ భద్రతా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి, సైబర్ దాడులను నివారించడానికి ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. 2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి త్రైమాసికం, రెండో త్రైమాసికానికి మధ్య యూపీఐ మోసాలు 15.3 శాతం పెరిగాయి.

English summary

NCRP's shocking report on cybercrimes has stated that a whopping 1 lakh 47 thousand UPI frauds took place in the first two financial Q1 and Q2 of 2022. Between the first quarter and the second quarter, UPI frauds increased by 15.3 percent.