తౌక్తే తుపానుకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో, అర్థమేంటో తెలుసా? -ఇప్పటికే బీభత్సం.. సర్వత్రా అలెర్ట్

National

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయానికి తోడు ఉప్పెనలా ముంచుకొస్తున్న తౌక్తే తుపాను నాలుగు రాష్ట్రాలను గజగజా వణికిస్తున్నది. మ‌హారాష్ట్ర‌, గోవా, గుజ‌రాత్‌, క‌ర్ణాట‌క తీరాల్లో స‌ముద్రం అల్ల‌క‌ల్లోలంగా మారింది. సాధారణంగా తుపాన్లు సృష్టించే బీభత్సం, ఆస్తి, ప్రాణ న‌ష్టం గురించి చెప్పుకోవ‌డం కోసం ప్ర‌తి తుపానుకు ఒక పేరు పెడుతుండటం తెలిసిందే. ఇప్పటి తుపానుకు తౌక్తే అని పేరు పెట్టడానికీ ఆసక్తికర కారణాలున్నాయి..

English summary

The cyclone has been given the name ‘Tauktae’ (pronounced Tau’te) by Myanmar. It means 'gecko', a highly vocal lizard, in the Burmese language. The naming of cyclones is done by World Meteorological Organization/United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (WMO/ESCAP) Panel on Tropical Cyclones (PTC), according to media reports.