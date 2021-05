ముంచుకొస్తున్న 'తౌక్టే' తుఫాన్-12 గంటల్లో అతి తీవ్ర రూపం-ఆ 5 రాష్ట్రాల్లో అతి భారీ వర్షాలు...

National

oi-Srinivas Mittapalli

ఓవైపు కరోనాతో సతమతమవుతున్న వేళ మరోవైపు తుఫాను ముప్పు కలవరపెడుతోంది. తౌక్టే తుఫాను రానున్న 6 గంటల్లో తీవ్ర రూపం దాల్చవచ్చునని,12 గంటల్లో అతి తీవ్ర రూపం దాల్చవచ్చునని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుఫాన్ భారత్‌లో మొదట గుజరాత్ తీరాన్ని తాకవచ్చునని వెల్లడించింది.మంగళవారం మధ్యాహ్నం గుజరాత్‌లోని పోరుబందర్-నలియా ప్రాంతాల మధ్య తౌక్టే తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. గుజరాత్ సహా మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాలపై తుఫాన్ ప్రభావం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

కరోనా వేళ భారత్‌కు తుఫాన్ గండం... అరేబియా సముద్రంలో అల్పపీడనం... వాతావరణ శాఖ కీలక ప్రకటన...

English summary

Cyclonic storm Tauktae, which is likely to intensify into a "severe cyclonic storm" within six hours, may hit Gujarat coast by Tuesday, the weather office has said. Gujarat and Diu coasts are under a cyclone watch. This is the first cyclonic storm this year as India fights a deadly second wave of Covid, which has led to a frightening surge in the country's caseload over the last two months.