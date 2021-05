National

భారత్‌లో తూర్పు తీరాన్ని వణికించిన యస్‌ తుపాను ఎట్టకేలకు తీరం దాటింది. ఉదయం 11.30 గంటల సమయంలో ఒడిశాలోని బాలాసోర్‌ వద్ద తుపాను తీరం దాటినా ఇంకా దాని ప్రభావం మాత్రం పశ్చిమబెంగాల్‌, ఒడిశాలపై కొనసాగుతోంది. అసలే చంద్రగ్రహణం రోజు కావడంతో తుపాను ప్రభావం మరికాస్త ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. దీంతో తుపాను ప్రభావం అప్పుడే తగ్గినట్లు కాదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. ఇరు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతుండగా.. మత్సకారుల్ని సైతం చేపల వేటకు అనుమతించడం లేదు.

బెంగాల్లో తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఇక్కడ కోటి మందిపై తుపాను ప్రభావం ఉందని సీఎం మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు.

Cyclone Yaas: Landfall may have been completed but rainfall will continue till Thursday and fishermen are advised not to go to sea because conditions will be rough, an official from the Meteorological Centre in Bhubaneswar said