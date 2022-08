Daughter: కన్న తల్లికి విషం పెట్టి చంపిన కన్నింగ్ కూతురు, విదేశాల్లో భర్త, బాయ్ ఫ్రెండ్ కు రూ. 8 లక్షల !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/ త్రిశూర్: మద్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన దంపతులు సంతోషంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. పెద్ద కూతురికి పెళ్లి చేశారు. అల్లుడు విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. భర్త విదేశాల్లో ఉండటంతో కూతురు ఆమె తల్లిదండ్రులతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నది. మూడు రోజుల క్రితం అల్లుడు విదేశాల నుంచి ఇంటికి వెళ్లాడు. తల్లి అనారోగ్యానికి గురై ఆసుపత్రిలో చేరింది. చికిత్స పొందుతున్న మహిళ చనిపోయింది. మహిళ శరీరంలో అదిక మోతాదులో విషం ఉండటంతో డాక్టర్లు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కేసు విచారణ చేసిన పోలీసులు మహిళ పెద్ద కుమార్తెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కూతురి మొబైల్ ఫోన్ పరిశీలించిన పోలీసులు అందులోని సమాచారం తెలుసుకుని షాక్ అయ్యారు.

Leader: ఆంటీ మోజులో అధికార పార్టీ లీడర్, రెండో పెళ్లికి ?, రివాల్వర్ తో భార్య మీద కాల్పులు, క్లైమాక్స్ లో !

English summary

Daughter: Kerala police arrested a woman who allegedly killed her Mother with poison as she wants to get hold of her father's property in Thrissur.