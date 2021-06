Daughter: కూతురికి ఇంటర్వ్యూ, హోటల్ తో రేప్ చేసిన తండ్రి, వీడియో తీసి బ్లాక్ మెయిల్, తల్లికి తెలిసి

India

oi-Mallikarjuna

గురుగ్రామ్/న్యూఢిల్లీ/చెన్నై: బాగా చదువుకున్న అమ్మాయి మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలని కలలుకనింది. తల్లిదండ్రులు కష్టపడి తనను చదివించారని, మంచి ఉద్యోగం చేసి వాళ్లను పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకోవాలని కూతురు నిర్ణయించింది. అయితే ఇంతకాలం తనను పెంచి పోషించిన కన్నతండ్రి కామాంధుడు, కిరాతకుడు అని కూతురు పసిగట్టలేకపోయింది. ప్రముఖ కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన యువతి ఫైనల్ రౌండ్ వరకు వెళ్లి హెచ్ ఆర్ తో ఇంటర్వ్యూ పూర్తి చేసుకుని ఎలాగైనా ఉద్యోగం సంపాధించాలని నిర్ణయించింది. తండ్రితో కలిసి రాత్రి ఐటీ హబ్ లోని హోటల్ లో బసచేసింది. అర్దరాత్రి కామంతో రెచ్చిపోయిన తండ్రి కూతురిని టేప్ తో కట్టేసి దారుణంగా అత్యాచారం చేశాడు. కన్న కూతురి మీద అత్యాచారం చేసే సమయంలో సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి దానిని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని సొంత కూతురిని బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Daughter: A 48-year-old man allegedly took his daughter to a hotel room in Gurugram and allegedly raped her. The man, who works at a textile company, allegedly told his daughter that he had organised the job interview. The incident came to light when the 22-year-old survivor and her mother approached the cops and lodged a complaint.