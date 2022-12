ఇటుకబట్టీ పేలుడు: 9కి మృతులసంఖ్య: ప్రధాని మోడీ దిగ్భ్రాంతి.. మృతుల కుటుంబాలకు 2లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా

India

oi-Dr Veena Srinivas

బీహార్ రాష్ట్రంలో ఇటుక బట్టి లో చిమ్నీ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. కొందరు సంఘటన స్థలంలోనే మృతిచెందగా, మరికొందరు ఆసుపత్రికి తరలించిన తరువాత చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఇటుక బట్టి పేలుడు ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

English summary

The death toll in the brick kiln chimney explosion in Bihar has now reached 9. PM Modi expressed shock over the incident and announced an ex-gratia of Rs 2 lakh to the deceased families and Rs 50,000 to the injured.