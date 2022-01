ఢిల్లీని వణికిస్తున్న కరోనా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ : 17,335 కొత్తకేసులు, 17శాతానికి పైగా పాజిటివిటీ రేటు

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. ప్రస్తుతం కరోనా మళ్ళీ కోరలు చాస్తున్న పరిస్థితులకు ఒక్క ఢిల్లీ మాత్రమే కాదు దేశం అంతా వణికిపోతుంది. గత 24 గంటల్లో దేశ రాజధానిలో 17,335 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఢిల్లీలో రోజువారీ కోవిడ్ కేసులు శుక్రవారం 15 శాతం పెరిగాయి. దేశ రాజధానిలో గత 24 గంటల్లో తొమ్మిది మంది మరణించారు. ఢిల్లీ యొక్క పాజిటివిటీ రేటు - ప్రతి 100 పరీక్షలకు పాజిటివ్ పరీక్షించే వ్యక్తుల సంఖ్య - కేసుల తాజా చేరికతో 17.73 శాతానికి పెరిగింది. గడిచిన 24 గంటల్లో 97,762 పరీక్షలు నిర్వహించారు.

English summary

The number of fresh covid cases in the national capital is 17,335 cases. With this, the daily covid cases in Delhi increased by 15 per cent on Friday. Nine people have died in the last 24 hours. Delhi's positivity rate rose to 17.73 per cent.