National

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నివారించడానికి దేశ రాజధానిలో అమలు చేస్తోన్న లాక్‌డౌన్‌ను మరోసారి పొడిగించిందక్కడి ప్రభుత్వం. లాక్‌డౌన్ పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది ఆరోసారి. వైరస్ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నివారించడానికి తాజాగా ఇంకోసారి లాక్‌డౌన్ పొడిగించినట్లు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రకటించారు. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు లాక్‌డౌన్‌‌ను కొనసాగింపజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందటే ఆయన ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. అన్‌లాక్ పైనా ఆయన శుభవార్త వినిపించారు. కేసులు గనక తగ్గితే 31వ తేదీ నుంచే అన్‌లాక్ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని స్పష్టం చేశారు.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced that the lockdown has been extended till 31st May, 5am. If Covid19 cases continue to decrease, we will begin to unlock Delhi in a phased manner from May 31, he added.