న్యూఢిల్లీ: వినాయక చవితి పండుగ నిర్వహణపై ఏపీలో రాజకీయ రచ్చ నడుస్తోంది. పండుగ సమీపిస్తోన్న కొద్దీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు తమ నిరసనలను మరింత ఉధృతం చేస్తోన్నారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని హిందూ వ్యతిరేకిగా చిత్రీకరించడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు సాగిస్తోన్నారు. అదే సమయంలో- అదే బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న కర్ణాటకలో వినాయక చవితి పండుగపై కఠిన ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. తొమ్మిదిరోజుల పాటు సాగే ఈ పండుగను మూడు రోజులకు కుదించింది.

