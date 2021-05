Delhi unlock: చెప్పింది చేసి చూపిస్తోన్న కేజ్రీ: తాళం తెరవడానికి ముహూర్తం ఫిక్స్

National

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నివారించడానికి దేశ రాజధానిలో అమలు చేస్తోన్న లాక్‌డౌన్‌కు పుల్‌స్టాప్ పడింది. ఊహంచినట్టే.. అన్‌లాక్ ప్రక్రియను చేపట్టనుంది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం. అన్‌లాక్‌ ప్రక్రియను ఆరంభించనుంది. దశలవారీగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. దీనికోసం ముహూర్తం కూడా పెట్టేసింది. కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లడం..మళ్లీ అన్‌లాక్‌ను చేపట్టిన తొలి రాష్ట్రంగా ఢిల్లీ గుర్తింపు పొందింది. సోమవారం నుంచి అంటే ఈ నెల 31వ తేదీన తెల్లవారు జామున 5 గంటల నుంచి అన్‌లాక్ ప్రారంభమౌతుంది. ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వెల్లడించారు.

DRDO 2DG drug: మరీ అంత రేటా: శాచెట్ ధరను నిర్ధారించిన డాక్టర్ రెడ్డీస్: డిస్కౌంట్ కూడా

English summary

Delhi government has decided to begin the unlock process. Addressing the media after meeting L-G Anil Baijal, Kejriwal said that relaxations will be given to businesses from May 31. He said that factories and construction activities will be allowed in the city for one week from Monday.