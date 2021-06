'డెల్టా ప్లస్'తో థర్డ్ వేవ్ ముప్పు తప్పదా-ఇది సోకితే కనిపించే లక్షణాలేంటి-ఏ వ్యాక్సిన్లు దీనిపై పనిచేస్తాయి..

India

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సెకండ్ వేవ్ నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతున్న దేశానికి థర్డ్ వేవ్ టెన్షన్ పట్టుకుంది. మొదటి వేవ్ కంటే సెకండ్ వేవ్ సృష్టించిన ప్రళయం ఏ స్థాయి విషాదాన్ని మిగిల్చిందో కళ్ల ముందు కనిపిస్తూనే ఉంది. సెకండ్ వేవే ఇంత ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంటే ఇక థర్డ్ వేవ్ ఇంకెంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందోనన్న ఆందోళన నెలకొంది. సెకండ్ వేవ్ ఉధృతికి కారణమైన డెల్టా వేరియంట్ నుంచి డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ పుట్టుకురావడంతో... ఇది థర్డ్ వేవ్‌కు దారితీయవచ్చునన్న అనుమానాలు,ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో అసలు డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ పుట్టుక,దాని లక్షణాలు,ప్రభావం గురించి పరిశీలిద్దాం...

'డెల్టా' వేరియంట్-ఒరిజినల్ కంటే డేంజర్-సెకండ్ వేవ్‌ తీవ్రతకు కారణమదే?-యూకెను వణికిస్తోంది

English summary

The spike protein in the Delta Plus variant contains a mutation called K417N. The first sequence was found in Europe in March, 2021. Recently, 22 Delta Plus variant cases were reported in three states of the country.