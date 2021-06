85దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్ .. ఇదో ప్రమాదకర వేరియంట్, ముఖ్యంగా వారు బీ అలెర్ట్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

కోవిడ్ -19 యొక్క డెల్టా వేరియంట్, కనీసం 85 దేశాలలో గుర్తించబడిందని, ఇది ఇప్పటివరకు గుర్తించిన వేరియంట్లలో అత్యంత వ్యాప్తి చేయగల వేరియంట్ అని, వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోని వారిలో ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ హెచ్చరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం డెల్టా వేరియంట్ గురించి చాలా ఆందోళన ఉందని, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా దాని గురించి ఆందోళన చెందుతోందని డైరెక్టర్ జనరల్ ఘెబ్రేయేసస్ వెల్లడించారు.

English summary

The Delta variant of Covid-19, identified in at least 85 countries, is the most transmissible of the variants identified so far and is spreading rapidly among unvaccinated populations, WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus has warned