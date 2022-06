రాత్రివేళల్లో రైలుప్రయాణంలో డెస్టినేషన్ అలెర్ట్ ఫీచర్.. ఫోన్ కే అలెర్ట్ కాల్; ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రైలు ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతమైన, సుఖవంతమైన ప్రయాణం చేయడం కోసం రైల్వే అనేక చర్యలను ఇప్పటికే చేపట్టింది. అయితే చాలా వరకు రైల్వే ప్రయాణికులకు వీటిపై అవగాహన ఉండడం లేదు. రైలులో ప్రయాణం చేసేవారికి కేవలం రవాణా సౌకర్యాన్ని మాత్రమే అందించడానికి రైల్వేలు పరిమితం కాలేదు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి రావడంతో భారతీయ రైల్వేలు ఆన్లైన్ టికెట్లను బుక్ చేసుకుని, అవసరం లేదనుకుంటే రద్దు చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది. అంతేకాదు 24గంటలు టోల్ ఫ్రీ కస్టమర్ సేవలను అందించడం తో పాటు, మరింత ఉపయోగకరమైన ఆన్లైన్ సేవలను కూడా భారతీయ రైల్వే అందిస్తోంది.

English summary

The phone call alert comes when you call 139 on the train and enter the destination details through the Destination Alert feature. Indian Railways says you can sleep peacefully on train journeys at night without any more tension.