భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసుల నిర్ధారణపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వణికిస్తోంది. ఇక తాజాగా భారత దేశంలోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అయితే భారత దేశంలో తాజాగా నమోదైన ఒమిక్రాన్ కేసులపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పందించింది.

English summary

Responding to the detection of two cases of Omicron, in Karnataka, the World Health Organization said that the number of cases of Omicron variant in India was not unexpected in view of the interconnected world in which people live.