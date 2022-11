Wife: వయసులో 16 ఏళ్లు తేడా, నా భార్యను నేను సుఖపెట్టలేదా ?, అక్రమ సంబంధం ఉందని పాన్ తో ?

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు ఇద్దరు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా నివాసం ఉంటూ సంతోషంగా జీవించారు. భర్త ఉదయం బయటకు వెళితే రాత్రికే ఇంటికి చేరుకుంటున్నాడు. కొంతకాలం క్రితం భార్య మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. భార్య నిత్యం ఫోన్ లో వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. భర్త ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా భార్య ఫోన్ ఎంగేజ్ వచ్చేది. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అని భర్త ప్రశ్నిస్తే మా అమ్మాతో అని, మా చెల్లెలితో అని ఇలా భార్య ఏదో ఒకటి చెబుతూ వచ్చింది. తన భార్య అక్రమ సంబందం పెట్టుకుని తనను మోసం చేస్తోందని రగిలిపోయిన భర్త ఇంట్లో వంట చేసే పాన్ తీసుకుని భార్య తల మీద కొబ్బరి కాయ కొట్టినట్లు కొట్టేశాడు. భార్య మీద దాడి చేసిన భర్త నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లాడు.

Compromise: దంపతుల ఢిష్యూం డిష్యూం, రాజీ చెయ్యడానికి వెళ్లిన బంధువు ప్రాణం ?

English summary

Wife: Husband killed his wife by hitting her on the head with a cooking pan as he suspected her of having an extra-marital affair in Mumbai.