డ్రోన్లు రోడ్లపై తయారు కాలేదు .. పాక్ సహకారంతోనే డ్రోన్ల దాడి : జనరల్ పాండే

India

oi-Dr Veena Srinivas

పాక్ సహకారంతోనే డ్రోన్లతో దాడికి కావలసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉగ్రవాదులకు అందిందని చినార్ కోర్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ డిపి పాండే అభిప్రాయపడ్డారు. డ్రోన్లతో జరుగుతున్న దాడి యత్నాలలో పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత జైష్-ఎ-మొహమ్మద్, లష్కరే తోయిబా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పాక్ సైన్యానికి డ్రోన్ లను ఉపయోగించడం బాగా తెలుసని డ్రోన్ యుద్ధం వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన వార్ పాక్ మద్దతు వ్యవస్థలతోనే జరుగుతుందని జనరల్ పాండే చెప్పారు.

English summary

General Pandey said the Army is "well aware these assets and tech - like drones and drone warfare - are Pakistan state-supported systems" and that such threats may continue and even increase.