జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ లో భారీగా చొరబడిన ఉగ్రవాదులను మట్టు పెట్టడానికి భద్రతా బలగాల తనిఖీలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక తాజాగా రాజౌరీ సెక్టార్‌లోని దట్టమైన అడవులు తుపాకుల మోతతో దద్దరిల్లాయి. రాజౌరీ సెక్టార్లో జరుగుతున్న ఎన్‌కౌంటర్‌లో పాకిస్తాన్ ఆధారిత లష్ఖర్-ఇ-తోయిబా (ఎల్‌ఈటీ) కి చెందిన ఆరుగురు ఉగ్రవాదులను భారత సైన్యం మట్టు బెట్టింది. మిగిలిన నలుగురు ఇస్లామిక్ జిహాదీలను మట్టుబెట్టడం కోసం 16 భద్రతా దళాలు ముమ్మరంగా గాలింపు చేపట్టాయి. ప్రస్తుతం ఎన్ కౌంటర్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.

Security forces gunned down lashkar -e -taiba 6 terrorists in thick jungles of Rajouri sector with efforts on to neutralise the remaining three to four Islamic jihadists by the 16 Corps troops.