EX lover: పెళ్లి చేసుకోకుండానే సహజీవనం, గొడవలు, మాజీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను చంపేసిన కేటుగాడు !

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: కాల్ సెంటర్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతి మంచి జీతం తీసుకుంటూ ఆమె తల్లితో కలిసి నివాసం ఉండేది. తల్లితో కలిసి నివాసం ఉంటూ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతికి ఓ యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. రానురాను స్నేహితుడు ప్రియుడు అయ్యాడు. ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకోకుండానే కలిసి కాపురం చేశారు. ప్రియుడితో కలిసి సహజీవనం సాగిస్తున్న యవతికి, ఆమె ప్రియుడికి తేడాలు వచ్చాయి. రానురాను గొడవలు ఎక్కువ కావడంతో ప్రేమికులు విడిపోయారు. తరువాత మాజీ ప్రియుడిని కలవడానికి వెళ్లిన యువతి దారుణ హత్యకు గురైయ్యింది. మాజీ ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ఆమె మాజీ ప్రియుడు శవాన్ని తీసుకెళ్లి మాయం చెయ్యడానికి అనేక పయత్నాలు చేశాడు.

English summary

EX lover: A woman who had gone missing on January 24 from Vile Parle (west) was allegedly murdered by her boyfriend in the Palghar district.