Exchange: ఐసీయూలో తండ్రి, ఆక్సిజన్ కావాలంటే నా బెడ్ రూమ్ లోకి రా, ఆఫర్ ఇచ్చిన శ్రీమంతుడు !

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/చెన్నై: కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచ దేశాల్లోని అమాయకుల ప్రాణాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నాయి. కరోనా వైరస్ దెబ్బతో ప్రజలతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సరైన సమయంలో అంబులెన్స్ లు చిక్కక, అంబులెన్స్ చిక్కితో ఆసుపత్రుల్లో బెడ్ లు, ఐసీయూ బెడ్ లు చిక్కకపోవడంతో వారి బాధలు చూడలేకపోతున్నాము. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా కరోనా రోగులు అనేక సమస్యలు ఎదర్కొని ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు. మీ నాన్నకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ నేను ఇస్తాను, అయితే ముందుగా నాకు బెడ్ రూమ్ లో నువ్వు పడక సుఖం ఇవ్వాలని, నా కోరిక ముందు నువ్వు తీరిస్తే నీ అవసరం నేను తీరుస్తాను అంటూ ఓ శ్రీమంతుడు అతను ఉండే ఏరియాలోని కాలనీలో నివాసం ఉండే ఓ మహిళకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Oxgen: A similar incident came to light recently when a woman from Delhi took to Twitter and narrated her ordeal. The woman claimed that her friend's sister was asked for sex in return for an oxygen cylinder.