కోవిడ్‌ నుంచి కోలుకున్నారా ? ఏడాదిలో మళ్లీ రావొచ్చు-నిపుణుల తాజా హెచ్చరిక

కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ ప్రారంభమయ్యాక జనంలో రకరకాల అనుమానాలు, అపోహలు పెరిగిపోయాయి. ఎవరేం చెప్పినా అవునా అనుకునే పరిస్ధితులు చాలా చోట్ల కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో రకరకాల పుకార్ల మధ్యే కోవిడ్ బాధితులుగా మారుతున్న వారు, లక్షణాలు లేకపోయినా అనుమానాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు కూడా లేకపోలేదు. తాజాగా కోవిడ్‌ ఓసారి వచ్చి తగ్గాక కూడా మళ్లీ సోకుతుందా అన్న అంశంపై విస్తృతమైన చర్చ సాగుతోంది. దీనికి నిపుణులు చెప్తున్న సమాధానమిదే..

English summary

‘The current data from India and other countries indicate that re-infections are rare. However, in some cases, it may occur any time beyond three months after recovery from COVID-19,’ says N.K. Arora