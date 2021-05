National

oi-Shashidhar S

సోషల్ మీడియాలో విచ్చలవిడితనం.. ఫోటోలు షేర్లు, కామెంట్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు. దీంతో ఈ ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. ఆ నియమ నిబంధనలను సోషల్ మీడియా యాప్స్ కట్టుబడి ఉండాలి. తమకు సమయం కావాలని కోరడంతో మే 25వ తేదీ వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గడువు ఇచ్చింది. కొత్త గైడ్ లైన్స్‌కు మాత్రం అవీ అంగీకరించలేదు. దీంతో రేపటినుంచి ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్ పనిచేస్తోందా లేదా అనే సందేహాం నెలకొంది.

English summary

Social media platforms Facebook, Twitter and Instagram may face a ban in India if they do not comply with the new Intermediary Guidelines.