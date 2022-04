Family: మద్యం మత్తులో భార్యను చితకబాదేశాడు, అడ్డుపడిన తల్లిని సజీవదహనం చేసి, విషం తాగేసి !

India

వారణాసి/ ఉత్తరప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్నాడు. భర్త తల్లి కూడా కొడుకు, కోడలుతో కలిసి ఉంటున్నది. భార్య, భర్త, వాళ్ల పిల్లలు కలిసి ఓ రూమ్ లో ఉంటున్నారు. తల్లి మరో రూమ్ లో ఉంటున్నది. తల్లి ఉంటున్న రూమ్ తనకు కావాలని కొడుకు కొంతకాలం నుంచి చెబుతున్నాడు. నువ్వు వేరే రూమ్ లో ఉంటే నేను, నా భార్య, పిల్లలు ఆ రూమ్ లో ఉంటామని కొడుకు అతని తల్లికి చెప్పాడు. కొన్ని రోజులు ఈ రూమ్ లో ఉంటానని, తరువాత రూమ్ ఇచ్చేస్తానని తల్లి చెప్పడంతో కొడుకు సైలెంట్ అయిపోయాడు. అయితే రూమ్ విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి.

మద్యం సేవించి ఇంటికి వెలుతున్న భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. రాత్రి పీకలదాక మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యకు విషం కలిపిన ఆహారం తినిపించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆహారంలో విషం కలిపారని తెలుసుకున్న భార్య ఆ ఆహారం తినడానికి నిరాకరించింది. ఆ సమయంలో భార్యను చితకబాదేశాడు. కొడుకును అడ్డుకోవడానికి తల్లి ప్రయత్నించింది. ఆ సమయంలో రెచ్చిపోయి కొడుకు తల్లి మీద పెట్రోల్ పోసి నిప్పింటించాడు. తల్లికి నిప్పంటించిన తరువాత కొడుకు కూడా విషం తాగేశాడు.

Family: In a shocking incident, one Mahajan Sonkar (35) allegedly set his mother Rajkumari (60) afire when she tried to stop him from thrashing his wife in inebriated in Muktapur near Varanasi.