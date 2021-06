రైతుల ఆందోళనకు ఏడు నెలలు పూర్తి.. నేడు నల్ల చట్టాల రద్దుకు గవర్నర్లకు మెమొరాండం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అన్నదాతల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. అన్నదాతల ఆందోళన ఏడు నెలలు పూర్తయిన సందర్భంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు, నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ గవర్నర్లకు మెమోరాండం సమర్పించాలని పిలుపునిచ్చారు. సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా నిర్ణయం మేరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని రైతులు ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని మెమోరాండం సమర్పిస్తున్నారు.

English summary

Marking the completion of seven months of the ongoing farmers' agitation, the protesting farmers planned to submit memorandum to governors.Protesting farmers march towards Raj Bhawans and the security tightenedin delhi and haryana, uttar pradesh.