మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటన చేసినప్పటికీ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ, ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లోనూ రైతుల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రధాని మోడీ సాగు చట్టాల రద్దు ప్రకటన చేసి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పి వారిని ఆందోళన విరమించాలని సూచించారు.అయితే పార్లమెంటులో చట్టాలను రద్దు చేసే వరకు, ప్రభుత్వం తమతో చర్చలు జరిపే వరకు ఆందోళన జరిపి తీరుతామని రైతు సంఘాల నాయకులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆందోళన కొనసాగిస్తున్న రైతుల మధ్య చీలిక తెచ్చేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బికేయు నేత రాకేష్ టికాయత్ ఆరోపించారు.



English summary

farmers were demanding that the MSP assurance bill be brought on the basis of the report of Modi as gujarat CM in 2011, without the need for a committee. farmers incensed that modi is trying to create a rift among the farmers.