friend: ఫ్యాషన్ డిజైనర్, హోటల్ లో, గోవా రిసార్ట్ లో డ్రగ్స్+ హల్వా, కట్ చేస్తే ? ఆ సీన్ తో బ్లాక్ మెయిల్!

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/పూణే/న్యూఢిల్లీ: ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గా పని చేస్తున్న యువతి సాఫ్ట్ వేర్ కోర్సు చేస్తూ జీవితంలో సెటిల్ కావాలని కలలు కంటోంది. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం అయిన వ్యక్తి ద్వారా ఓ యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. లేడీ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, హైకోర్టులో లాయర్ గా పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తి స్టార్ హోటల్ లో కలిశారు. ఆ సమయంలో స్వీట్స్ లో డ్రగ్స్ కలిపి ఆమెతో బలవంతంగా తినిపించి అత్యాచారం చేశాడు. ఆమె నగ్న వీడియోలు, ఫోటోలు అడ్డం పెట్టుకుని తరువాత గోవాకు పిలుచుకుని వెళ్లి మళ్లీ అత్యాచారం చేశారు.

రెండు చోట్ల తీసిన వీడియోలు, ఫోటోలు అడ్డం పెట్టుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఆమె దగ్గర లక్షలరూపాయలు డబ్బు, బంగారు నగలు లూటీ చేశారు. అనంతరం బాధితురాలి బంధువుకే ఫోటోలు పంపించడం కలకలం రేపింది. ఈ దందాలో నిందితుడితో పాటు మరో ఇద్దరు మహిళల మీద బాధితురాలు ఫిర్యాదు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

Bhabhi: వదిన మీద మోజు, నాజూకుగా ఉందని కసితీరా ఎంజాయ్, పుట్టింటికి వెళితే ?, మెడ చెక్కేసి!

English summary

Fashion designer: A 23-year-old woman, who claims to be a fashion designer based in Pune in Maharashtra, has lodged a complaint of rape against a 28-year-old man from Delhi, an official said.