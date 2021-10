ఎట్టకేలకు రాహుల్ టూర్ కు యోగీ సర్కార్ అనుమతి-ఇద్దరు సీఎంలతో కలిసి లఖీంపూర్ కు

India

oi-Syed Ahmed

కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని లఖీంపూర్ ఖేరీ వెళ్లేందుకు ఎట్టకేలకు యోగీ ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ అనుమతి ఇచ్చింది. అంతకు ముందు అనుమతి ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి లక్నో ఎయిర్ పోర్టు బయటికి వెళ్లకుండా రాహుల్ తో పాటు పంజాబ్, ఛత్తీస్ ఘడ్ సీఎంలు చరణ్ జీత్ చన్నీ, భూపేష్ బఘేల్ ను కేంద్ర బలగాలు అడ్డుకున్నాయి. దీంతో లక్నో ఎయిర్ పోర్టులో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. యోగీ సర్కార్ తనకు ఇచ్చిన అనుమతి ఇదేనా అని రాహుల్ గాంధీ లక్నో ఎయిర్ పోర్టులో పోలీసుల తీరును మీడియాతో పంచుకున్నారు. అనంతరం ట్విట్టర్ లోనూ రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ సర్కార్ తీరుపై ప్రశ్నలవర్షం కురిపించారు. ఇదేం అనుమతి, నన్ను చూసి బీజేపీ సర్కార్ ఎందుకు భయపడుతోందని రాహుల్ ప్రశ్నించారు.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi asks police officials at Lucknow airport "under which rule are you deciding how I'll go? Just tell me the rule."



Gandhi is leading a Congress delegation to violence-hit Lakhimpur Kheri pic.twitter.com/X0HeOzQB5e