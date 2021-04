అస్సాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూమిధర్ బర్మన్ కన్నుమూత, ప్రధాని, సీఎం సంతాపం

National

దిస్పూర్: అస్సాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూమిధర్ బర్మన్(91) ఆదివారం కన్నుమూశారు. దీర్ఘకాలికంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన గౌహతిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటూ తుదిశ్వాస విడిచారు. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత అయిన బర్మన్.. రెండు సార్లు అస్సాం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు.

1931లో జన్మించిన భూమిధర్ బర్మన్.. 1996లో ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టారు. 2010లో తరుణ్ గొగోయ్ శస్త్ర చికిత్స కోసం ముంబై వెళ్లిన సమయంలో రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు బర్మన్.

హితేశ్వర్ సైకియా, తరుణ్ గొగొయ్ ప్రభుత్వాలలో ఆరోగ్య, విద్య, రెవెన్యూ శాఖల మంత్రిగా సేవలందించారు. 1967లో తొలిసారి అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన భూమిధర్ బర్మన్.. ఏడుసార్లు శాసనసభకు ఎన్నికై ప్రజలకు సేవలందించారు.

Anguished by the passing away of former Assam CM and senior politician, Shri Bhumidhar Barman. My thoughts are with his family and supporters in this hour of grief: PM @narendramodi