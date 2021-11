దొరికిపోయిన దొంగ కేసీఆర్.!కాదని కలరింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం.!మెడమీద కత్తి అంటే ఏంటో చెప్పాలన్న రేవంత్.!

India

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దొంగలా దొరికిపోయాడని, అందుకే బీజేపి మీద కారాలు మిరాయాలు నూరుతూ రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టిని మళ్లించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడని టీపిసిసి అధ్యక్షుడు, ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరైన ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్‌లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్బంగా బీజేపి, టీఆర్ఎస్ కుమ్మక్కు రాజకీయాలు పార్లమెంట్ సాక్షిగా వెలుగులోకి వచ్చాయని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు. అసలు మెడమీద కత్తి అంటే ఏంటో, ఆ పదాన్ని చంద్రశేఖర్ రావు ఎందుకు ప్రయోగించారో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేసారు.

English summary

MP Revanth Reddy, who was attending Parliament sessions, spoke to reporters on Tuesday afternoon at Telangana Bhavan in Delhi. On this occasion, the BJP and TRS made strong remarks that the politics of the conspiracy came to light as a parliamentary witness.